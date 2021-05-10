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Виртуальный Парад Победы игроков в War Thunder попал на видео
Получилось очень масштабно и впечатляюще
В честь праздника Победы в популярной онлайн-игре прошло специальное мероприятие с участием игроков War Thunder. 120 участников из 60 разных городов устроили виртуальный Парад Победы, который попал на видео.
Согласно имеющимся данным, география принявших участие достаточно обширна: тут и игроки из России, и из Казахстана, и даже из Черногории. Среди них нашлось место и виртуальной пилотажной группе =IRSS=. Именно она, к слову, помогала Тимуру Бекмамбетову во время съёмок свежего фильма «Девятаев».
Сообщается, что вся техника управлялась исключительно людьми — без участия искусственного интеллекта. При этом на виртуальном параде нашлось место множеству образцов техники времён Великой Отечественной войны. Но не обошлось и без современных моделей.