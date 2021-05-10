Виртуальный Парад Победы игроков в War Thunder попал на видео

Согласно имеющимся данным, география принявших участие достаточно обширна: тут и игроки из России, и из Казахстана, и даже из Черногории. Среди них нашлось место и виртуальной пилотажной группе =IRSS=. Именно она, к слову, помогала Тимуру Бекмамбетову во время съёмок свежего фильма «Девятаев».

Сообщается, что вся техника управлялась исключительно людьми — без участия искусственного интеллекта. При этом на виртуальном параде нашлось место множеству образцов техники времён Великой Отечественной войны. Но не обошлось и без современных моделей.