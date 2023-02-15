VK потратит 1 млрд рублей на развитие российской альтернативы Unreal Engine и Cry Engine для игр

VK потратит 1 млрд рублей на развитие российской альтернативы Unreal Engine и Cry Engine для игрЭто собственные деньги компании
Генеральный директор VK Владимир Кириенко назвал сумму инвестиций, которую компания вложит в российскую альтернативу игровых движков Unreal Engine и Cry Engine.
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По словам Кириенко, в разработку будет вложен 1 млрд рублей собственных денег VK, остальные средства придётся привлекать за счёт грантов. На разработку понадобится от 3 до 5 лет и 100 специалистов.
Также руководитель VK отметил, что к разработке российского игрового движка компания привлекает «всё игровое сообщество». А для разработки используется Open Source — открытый исходный код.
Планируется, что в 2024 году компания сможет представить бета-версию российского движка, а в 2025 — готовый движок.
Мы проинвестируем 1 млрд на разработку базовой версии. Мы задействуем около 100 специалистов.