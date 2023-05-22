VK представила отечественный ответ игровым движкам Unreal Engine и Unity за 3 млрд рублей

Первые слухи о том, что компания планирует создать фирменный игровой движок, появились ещё в ноябре 2023 года. Теперь же соцсеть представила полноценный сайт движка и рассказала о его ключевых особенностях.

Nau Engine позиционируется как бесплатный игровой движок с полностью открытым исходным кодом. С его помощью можно будет разрабатывать игры для ПК, игровых консолей, мобильных устройств и браузеров, а также создавать прочий медиа-контент.

Разработчики Nau Engine утверждают, что движок имеет инструменты не только для разработки, но и для продвижения, а также пострелизной поддержки игр. Они также заявили, что Nau Engine подойдёт как для новичков, так и для опытных игроделов.