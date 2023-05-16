ВКонтакте проведёт соревнования по PUBG и другим онлайн-играм с призовым фондом 500 000 рублей

Это значит, что семь команд будут сражаться друг с другом в таких известных играх, как Apex Legends, PUBG: Battlegrounds и Call of Duty: Warzone. И всё это за солидный призовой фонд в размере примерно 500 000 рублей!

Так, уже 15, 17 и 19 мая 2023 года, начиная с 15:00 по московскому времени, каждый сможет стать свидетелем этих захватывающих сражений. Прямые трансляции турнира будут доступны всем желающим.

Каждая команда будет состоять из трёх участников и они будут соревноваться по принципу Kill Race. Это означает, что победа в матче будет зависеть не только от выживания, но и от количества уничтоженных врагов.

Подробности турнира, а также последние новости и обновления можно узнать в официальном паблике VK Play Live в социальной сети ВКонтакте.