ВКонтакте стал официальным партнёром крупнейшей игровой выставки E3 2021

Так, российская социальная сеть ВКонтакте стала официальным партнёром Е3. В результате этого, например, у конференции появится полноценная русскоязычная трансляция. Обо всём этом рассказало сообщество VK Gaming в соцсети.

12 июня в 21:00 по московскому времени на странице сообщества пройдёт соответствующий стрим, участие в котором также примет игровая студия Electronic Mushroom. А затем, с 13 по 15 июня, в 18:00 будут начинаться стримы презентаций игровых компаний.

На данный момент об участии в E3 2021 уже заявили Microsoft, Bethesda, Ubisoft, Bandai Namco, Square Enix и т.д.