Игры
21:10, 30 апреля 2023
1 мин.

Владельцев PlayStation 4 и Xbox One могут лишить доступа к мультиплееру GTA V

Вслед за Xbox 360- и PS3-геймерами

Rockstar Games планирует прекратить поддержку GTA Online на PS4 и Xbox One в 2023 году. Об этом заявил инсайдер Tez2.

По его словам, случится это уже текущим летом. При этом поддержка PS3 и Xbox 360 была остановлена компанией ещё в декабре 2021 года, так что подобное развитие событий кажется логичным.

Интернет-источник уточнил, что многие новые возможности и контент добавляются только в самые современные версии игры (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S), а предыдущее поколение консолей получает всё меньше внимания.

При этом Tez2 также напомнил, что две недели назад Rockstar анонсировала проведение «сервисных обновлений», которые, по его мнению, могут быть связаны с предстоящим отключением серверов для версий игры на старых консолях.

Напомним, что ранее стало известно, что разработчики могут провести полноценный анонс GTA VI.

Источник:Twitter / TezFunz2
Теги:
#GTA V
,
#игры
Новости партнеров
Новости партнеров