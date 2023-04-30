Владельцев PlayStation 4 и Xbox One могут лишить доступа к мультиплееру GTA V

По его словам, случится это уже текущим летом. При этом поддержка PS3 и Xbox 360 была остановлена компанией ещё в декабре 2021 года, так что подобное развитие событий кажется логичным.

Интернет-источник уточнил, что многие новые возможности и контент добавляются только в самые современные версии игры (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S), а предыдущее поколение консолей получает всё меньше внимания.

При этом Tez2 также напомнил, что две недели назад Rockstar анонсировала проведение «сервисных обновлений», которые, по его мнению, могут быть связаны с предстоящим отключением серверов для версий игры на старых консолях.

Напомним, что ранее стало известно, что разработчики могут провести полноценный анонс GTA VI.