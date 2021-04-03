Владельцы iPhone стали больше тратить в App Store

Так, на одного владельца смартфона Apple было потрачено больше средств, чем когда-либо. Отмечается, что в прошлом году, в среднем, пользователи из США потратили на приложения на 38% больше, чем в 2019 году. Таким образом показатель достиг 138 долларов на один смартфон производителя.