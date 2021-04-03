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Владельцы iPhone стали больше тратить в App Store
Прошлый год стал рекордным по расходам
Специалисты компании Sensor Tower подсчитал расходы в App Store за прошлый год. Выяснилось, что владельцы iPhone стали больше тратить средств в магазине приложений. Более того, 2020 год стал рекордным по расходам.
Так, на одного владельца смартфона Apple было потрачено больше средств, чем когда-либо. Отмечается, что в прошлом году, в среднем, пользователи из США потратили на приложения на 38% больше, чем в 2019 году. Таким образом показатель достиг 138 долларов на один смартфон производителя.
В компании заметили внезапный рост трат на мобильные игры - с 53,80 долларов до 76,80. Причем больше всего пользователи расходовали деньги на игры категории “головоломки”. Помимо прочего, на 26% выросли расходы и в категории “Развлечения”.