Владельцы PlayStation 4 и 5 потеряли доступ к PlayStation Network и PS Store из-за массового сбоя

Игроки сообщали о невозможности подключиться к сети, войти в свои аккаунты и использовать цифровой магазин PS Store.

По данным сервиса Downdetector, первые жалобы на проблемы онлайн-платформ Sony начали поступать около 17:00 по московскому времени.

В течение двух часов количество сообщений о сбоях достигло примерно 2000. Проблемы частично удалось решить, однако многие пользователи продолжают испытывать трудности с доступом к PlayStation Network и PS Store.

Игроки также отмечают, что не могут запускать приложения из PS Store. На данный момент Sony не предоставила официальных комментариев относительно причин сбоя и сроков полного восстановления работы сервисов.