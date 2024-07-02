Владельцы PlayStation 4 и 5 потеряли доступ к PlayStation Network и PS Store из-за массового сбоя

Опубликовано 02 июля 2024, 08:13
1 мин.
Владельцы PlayStation 4 и 5 потеряли доступ к PlayStation Network и PS Store из-за массового сбояЯпонцы вернули нам 2011-й
Накануне, 1 июля, пользователи PlayStation по всему миру столкнулись с серьезными проблемами в работе PlayStation Network.
Игроки сообщали о невозможности подключиться к сети, войти в свои аккаунты и использовать цифровой магазин PS Store.
По данным сервиса Downdetector, первые жалобы на проблемы онлайн-платформ Sony начали поступать около 17:00 по московскому времени.
В течение двух часов количество сообщений о сбоях достигло примерно 2000. Проблемы частично удалось решить, однако многие пользователи продолжают испытывать трудности с доступом к PlayStation Network и PS Store.
Игроки также отмечают, что не могут запускать приложения из PS Store. На данный момент Sony не предоставила официальных комментариев относительно причин сбоя и сроков полного восстановления работы сервисов.