Игры
Опубликовано 02 июля 2024, 08:13
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Владельцы PlayStation 4 и 5 потеряли доступ к PlayStation Network и PS Store из-за массового сбоя

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Накануне, 1 июля, пользователи PlayStation по всему миру столкнулись с серьезными проблемами в работе PlayStation Network.
Владельцы PlayStation 4 и 5 потеряли доступ к PlayStation Network и PS Store из-за массового сбоя
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Игроки сообщали о невозможности подключиться к сети, войти в свои аккаунты и использовать цифровой магазин PS Store.

По данным сервиса Downdetector, первые жалобы на проблемы онлайн-платформ Sony начали поступать около 17:00 по московскому времени.

В течение двух часов количество сообщений о сбоях достигло примерно 2000. Проблемы частично удалось решить, однако многие пользователи продолжают испытывать трудности с доступом к PlayStation Network и PS Store.

Игроки также отмечают, что не могут запускать приложения из PS Store. На данный момент Sony не предоставила официальных комментариев относительно причин сбоя и сроков полного восстановления работы сервисов.

Источник:Downdetector
Автор:Булат Кармак
Теги:
#PlayStation Network
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#PLAYSTATION 5