Владельцы PlayStation 5 не смогли принять участие в тестировании новой Battlefield из-за критической ошибки

При этом мероприятие затронуло лишь две платформы — Xbox Series и персональные компьютеры. Владельцы новеньких PlayStation 5 остались не у дел из-за критической ошибки, обнаруженной в версии для консоли. Об этом рассказал представитель игровой студии в своём Twitter-аккаунте.

При этом известный интернет-инсайдер Том Хендерсон раскрыл интересные подробности тестирования Battlefield 2042. Оказалась, что ПК-версия игры достаточно проблемная с технической точки зрения. В сравнении с ней, сборка под Xbox Series работает «намного плавнее».

Напомним, что финальная версия проекта должна будет поддерживать на компьютерах технологии NVIDIA DLSS и NVIDIA Reflex. Выйдет же она уже 22 октября. Причём на всех основных платформах: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также ПК.