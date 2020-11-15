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Владельцы PlayStation 5 опубликовали видео с очередной проблемой консоли
На этот раз речь о назойливом жужжании
Еще несколько дней назад в сети начали появляться первые жалобы на консоль нового поколения Sony PlayStation 5. По мере пользования выявляются новые проблемы, а владельцы приставки начали фиксировать их на видео.
Очередная проблема в новинке не такая критичная, но назойливая. Речь идет о звуках, издаваемых приставкой, напоминающих жужжание. Отмечается, что ничего общего с шумом вентилятора этот звук не имеет. Иногда этот звук почти не слышно, однако по данным владельцев, при отсутствии в комнате сторонних источников шумов - жужжание становится заметным.
Размышляя на тему того, что является причиной этой проблемы, пользователи решили, что связана она может быть со свистом катушек или оптическим приводом.