Владельцы PlayStation 5 опубликовали видео с очередной проблемой консоли

Очередная проблема в новинке не такая критичная, но назойливая. Речь идет о звуках, издаваемых приставкой, напоминающих жужжание. Отмечается, что ничего общего с шумом вентилятора этот звук не имеет. Иногда этот звук почти не слышно, однако по данным владельцев, при отсутствии в комнате сторонних источников шумов - жужжание становится заметным.

Размышляя на тему того, что является причиной этой проблемы, пользователи решили, что связана она может быть со свистом катушек или оптическим приводом.