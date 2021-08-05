Владельцы PS4 и PS5 начали отказываться от платного доступа к сетевой игре

По данным компании, сейчас число подписчиков PS Plus — 46.3 млн человек, что на 1.3 млн человек больше, чем в прошлом квартале. но это подчёркивает и спад. Как отметил финансовый директор Sony Хироки Тотоки, в 2020 году в первом финансовом квартале было зарегистрировано 45 миллионов подписчиков, в течение финансового года это число увеличилось до 47,6 миллионов. Затем начался резкий спад. Аналитики компании связывают это с ковидными ограничениями, когда начался ажиотаж на решения для постоянного пребывания дома. Пользователи покупали PlayStation 5, а с ней в комплекте несколько месяцев бесплатной подписки. Но когда ограничения стали мягче, даже лояльные клиенты не захотели продлевать подписку.

Между тем подписка открывает сетевые режимы во всех платных играх, что важно для участия в командах и соревнованиях. В противном случае остаётся только одиночная версия «против ботов». В случшем случае — сетевая игра в World of Tanks, Warframe, Fortnite и т.п.