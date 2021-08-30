Владельцы PS4 и PS5 получат свою тестовую версию грядущей Battlefield 2042

Что интересно, публичная проверка проекта уже проходила на платформах Microsoft: Xbox и Windows. В то же время владельцы консолей от Sony остались ни с чем из-за проблем с билдом беты для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Теперь же, судя по всему, все они были решены. По крайней мере, это следует из данных PlayStationSize, который написал в своём Twitter-аккаунте, что нашёл файлы для временного доступа к бета-версии Battlefield 2042 в PlayStation Store.

Напомним, что сама игра выходит на всех актуальных платформах — Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4/5 и ПК — уже 22 октября 2021 года.