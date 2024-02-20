Владельцы PS5 Slim столкнулись с перегревом консоли

Этот дефект может затрагивать тысячи устройств и приводить к серьезным неполадкам. Sony пока не прокомментировала ситуацию, однако растущее количество жалоб на форумах и в социальных сетях беспокоит фанатов бренда.

Проблема заключается в неисправном системе охлаждения. В результате консоли перегреваются во время игры, что может приводить к различным неполадкам. В некоторых случаях консоли перегреваются даже во время просмотра фильмов или использования приложений.

Также владельцы жалуются на очень шумный вентилятор (похожий на тот, что был у PS4 Pro), за которым следует сообщение о перегреве консоли.

Иногда устройство даже выключается, как будто его отключили от питания. Случайная выключающаяся консоль приводит к постоянному сбою памяти, что в конечном итоге может привести к повреждению ее компонентов.

Что с этим можно поделать? Пока что ничего — Sony еще не выпустила официального заявления о дефектных PS5 Slim. На форумах появились неофициальные сообщения о том, что компания изучает проблему.