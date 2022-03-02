Владельцы Steam Deck назвали первые проблемы портативной консоли

Так, один из пользователей Reddit заявил, что он уже ощущает дрейф на правом стике. Более того, в подтверждение своих слов он опубликовал видео, где видно, что при перемещении стика его значения X и Y меняются на экране. При этом когда игрок отпускает стик, они продолжают меняться, а не показывают «0, 0», как должно быть.

Отметим, что дрейф уже 5 лет преследует владельцев другой портативки — Nintendo Switch. При этом сама «большая N» никак не решает эту проблему даже сегодня.