Владельцы Xbox смогут играть в бесплатные игры без подписки Xbox Live Gold

Так, уже сегодня владельцы консолей Xbox могут играть в многопользовательские Free-to-Play игры без подписки Xbox Live Gold. “Теперь все владельцы консолей Xbox получат доступ к библиотеке из более 50 free-to-play игр, поддерживающих сетевой многопользовательский режим, без дополнительной платы”, — поделились хорошей новостью представители Microsoft.

Отметим, что в число игр, к которым у пользователей появился доступ без дополнительной оплаты подписки, вошли Apex Legends, Call of Duty: Warzone, World of Tanks, Resident Evil Revelations 2, Rocket League, Warface и прочие.