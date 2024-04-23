Владелец игр про Лару Крофт разделится на три компании

После анонса акции компании выросли более чем на 10 процентов на начальном этапе торгов на бирже в Стокгольме. Новая структура включает в себя компанию Middle-earth Enterprises & Friends, которая будет управлять самыми известными и крупными игровыми студиями группы, такими как Crystal Dynamics, Dambuster Studio и Eidos-Montreal. Она будет управлять правами интеллектуальной собственности на игры «The Lord of the Rings» и «Tomb Raider».

Asmodee Group соберет в себе настольный бизнес Embracer, а Coffee Stain & Friends сосредоточится на небольших и средних студиях и производствах, а также на бесплатных играх для ПК, консолей и мобильных устройств. Акции Asmodee и Coffee Stain & Friends будут распределены среди акционеров Embracer в качестве дивидендов.

Группа в настоящее время владеет или контролирует имеет более 12 000 сотрудников в 40 странах.