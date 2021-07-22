Власти Калифорнии подали в суд на игровую компанию за домогательства к сотрудницам

В числе претензий можно отметить маленькую заработную плату среди женщин и смерть одной из сотрудниц в результате самоубийства из-за сексуальных домогательств.

Также в иске сообщается, что работники компании частенько выпивают на рабочем месте, пишет The Verge. Это приводит к тому, что они теряют контроль над собой и начинают приставать женщинам, шутить на сексуальные темы, в том числе и связанные с изнасилованием.

Так, например, девушки-разработчицы из команды, ответственной за создание World of Warcraft, заявили, что их коллеги и начальники мужского пола очень часто приставали к ним, «делали непристойные комментарии и унижали».

Представители Activision Blizzard уже выступили с сообщением, в котором отрицают обвинения. Также они заявили, что в представленном в суде документе имеются искажённые и ложные данные.