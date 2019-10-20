Ferra
Игры
Сегодня 16:54

Власти США надавят на разработчика игр, поддержавшего цензуру в Китае

Проблемой обеспокоены на самом высоком уровне
За последние пару недель в сети разразилось немало скандалов, связанных с протестами в Гонконге. Так, Apple была вынуждена удалить из своего онлайн-магазина приложение, которое помогало протестующим определять местоположение местных полицейских. Blizzard также не осталась в стороне и отстранила профессионального игрока Hearthstone на год за то, что он высказал свою поддержку проходящих в момент турнира протестов в Гонконге.

По всей видимости, проблема начинает набирать обороты. Так, в письме, написанном генеральному директору Blizzard Бобби Котику американскими сенаторами Роном Уиденом и Марко Рубио, главу компании, разрабатывающей игры, просят пересмотреть решение о блокировке игрока за действие профессионального игрока в Hearthstone.

”Ваша компания утверждает, что поддерживает “право выражать свои мысли и мнение”, однако многие из ваших сотрудников считают, что решение Activision Blizzard наказать господина Чанга (имя заблокированного киберспортсмена) противоречит этим ценностям. Поскольку ваша компания является столпом игровой индустрии, ваше разочаровывающее решение может оказать пугающее воздействие на геймеров, стремящихся использовать вашу платформу для продвижения идей о правах человека и основных свобод”, — говорится в письме, адресованном Бобби Котику.

Самое читаемое