Власти США надавят на разработчика игр, поддержавшего цензуру в Китае

По всей видимости, проблема начинает набирать обороты. Так, в письме, написанном генеральному директору Blizzard Бобби Котику американскими сенаторами Роном Уиденом и Марко Рубио, главу компании, разрабатывающей игры, просят пересмотреть решение о блокировке игрока за действие профессионального игрока в Hearthstone.

”Ваша компания утверждает, что поддерживает “право выражать свои мысли и мнение”, однако многие из ваших сотрудников считают, что решение Activision Blizzard наказать господина Чанга (имя заблокированного киберспортсмена) противоречит этим ценностям. Поскольку ваша компания является столпом игровой индустрии, ваше разочаровывающее решение может оказать пугающее воздействие на геймеров, стремящихся использовать вашу платформу для продвижения идей о правах человека и основных свобод”, — говорится в письме, адресованном Бобби Котику.