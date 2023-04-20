Влезь «в шкуру» полицейского-штурмовика: опубликован трейлер игры с видом с нагрудного видеорегистратора Unrecord

Влезь «в шкуру» полицейского-штурмовика: опубликован трейлер игры с видом с нагрудного видеорегистратора UnrecordВыглядит гиперреалистично
Игровая студия DRAMA представила первый геймплейный трейлер своего реалистичного тактического шутера Unrecord.
В игре пользователи воплотятся в роль полицейского, который займётся расследованием запутанного уголовного дела.
Unrecord рассчитана на одиночную игру и отличается продуманным сюжетом, уникальной системой диалогов, моральными дилеммами и новаторской механикой стрельбы.
Основная особенность проекта — вид от первого лица, имитирующий запись с нагрудного видеорегистратора, которые часто используют сотрудники спецслужб для фиксации доказательств.
Сообщается, что данный стиль погружает игроков в атмосферу напряженного расследования и даёт ощущение участия в реальных операциях.
Unrecord уже можно найти в Steam — на платформу загружены описание и скриншоты игры. Официальная дата релиза пока не раскрывается, но заинтересованные игроки могут добавить проект в свой список желаемого и следить за новостями о его разработке.