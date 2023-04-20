Игры
06:43, 20 апреля 2023
1 мин.

Влезь «в шкуру» полицейского-штурмовика: опубликован трейлер игры с видом с нагрудного видеорегистратора Unrecord

Выглядит гиперреалистично

Игровая студия DRAMA представила первый геймплейный трейлер своего реалистичного тактического шутера Unrecord.

В игре пользователи воплотятся в роль полицейского, который займётся расследованием запутанного уголовного дела.

Unrecord рассчитана на одиночную игру и отличается продуманным сюжетом, уникальной системой диалогов, моральными дилеммами и новаторской механикой стрельбы.

Основная особенность проекта — вид от первого лица, имитирующий запись с нагрудного видеорегистратора, которые часто используют сотрудники спецслужб для фиксации доказательств.

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Фото: YouTube / DRAMA // Unrecord

Сообщается, что данный стиль погружает игроков в атмосферу напряженного расследования и даёт ощущение участия в реальных операциях.

Unrecord уже можно найти в Steam — на платформу загружены описание и скриншоты игры. Официальная дата релиза пока не раскрывается, но заинтересованные игроки могут добавить проект в свой список желаемого и следить за новостями о его разработке.

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