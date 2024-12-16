Внезапно достойная видеокарта Intel Arc B580 плохо справляется с играми на Unreal Engine

Опубликовано 16 декабря 2024, 07:081 мин.
Внезапно достойная видеокарта Intel Arc B580 плохо справляется с играми на Unreal EngineВся надежда на свежие драйвера
Графическая карта Intel Arc B580, построенная на архитектуре Battlemage, демонстрирует хорошие результаты в большинстве современных игр, но испытывает трудности в проектах на Unreal Engine.
По данным ComputerBase, в тестах, включающих 21 игру, девять из которых работают на Unreal Engine, Arc B580 заметно уступает конкурентам.
В играх на этом движке карта проигрывает NVIDIA RTX 4060 на 13%, а AMD RX 7600 — на 4%.
Однако в тестах без Unreal Engine B580 практически догоняет RTX 4060 и опережает RX 7600 на 6%. Основная причина — слабая оптимизация карт Intel для этого популярного движка.
Еще одним фактором стало использование апскейлинга, с которым архитектура Intel справляется хуже конкурентов.
Несмотря на прогресс в серии Battlemage, Arc B580 все еще остается менее конкурентоспособной для игр на Unreal Engine.