Внутри детской игры Minecraft создали полноценный 8-битный процессор для запуска «Тетриса» и «Змейки»

Отметим, что каждый внутриигровой блок имеет объём в один виртуальный кубический метр. Таким образом, если бы разработчик решил воссоздать своё творение в реальном мире, то её размеры были бы сопоставимыми с небоскрёбом или громадным круизным лайнером.