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Внутри детской игры Minecraft создали полноценный 8-битный процессор для запуска «Тетриса» и «Змейки»Выглядит впечатляюще
Современные процессоры стали настолько технологичными, что многие уже забыли о вполне «физических» процессах, лежащих в их основе. Напомнить об этом взялся энтузиаст под ником Sammyuri, создавший собственный рабочий чип внутри Minecraft.
Процессор назвали Chungus 2. Он, используя инструменты популярный компьютерной игры, имитирует поведение настоящего 8-битного процессора с тактовой частотой 1 Гц и 256 байт оперативной памяти.
На реализацию такого сложного проекта у энтузиаста ушло около 7 месяцев. При этом финальный результат не может не восхищать — используя Chungus 2, Sammyuri смог запустить «Тетрис» и «Змейку», также внутри Minecraft.
Непосредственно сам Chungus 2
Отметим, что каждый внутриигровой блок имеет объём в один виртуальный кубический метр. Таким образом, если бы разработчик решил воссоздать своё творение в реальном мире, то её размеры были бы сопоставимыми с небоскрёбом или громадным круизным лайнером.
Источник: PCWorld