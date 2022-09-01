Во что играют на портативной консоли Steam Deck чаще всего

Для этого она проанализировала, какие игры пользовались наибольшей популярностью у владельцев портативки в августе 2022 года. Внезапно, на первом месте расположилась Vampire Survivors — «готическая казуальная игра в жанре хоррор с элементами rogue-lite».

Второе место досталось недавно вышедшей Cult of the Lamb, в то время как третье — Elden Ring, вышедшей ещё в феврале.

В топ-5 также нашлось место Marvel's Spider-Man Remastered и Stardew Valley. Замыкают же десятку лидеров No Man's Sky, Hades, Multiversus, TES V: Skyrim Special Edition и Monster Hunter: Rise.