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Во что играют на портативной консоли Steam Deck чаще всего

В начале 2022 года Valve начала доставлять свою портативную консоль Steam Deck первым покупателям. Теперь же компания решила подвести определённые итоги.
Во что играют на портативной консоли Steam Deck чаще всего

Для этого она проанализировала, какие игры пользовались наибольшей популярностью у владельцев портативки в августе 2022 года. Внезапно, на первом месте расположилась Vampire Survivors — «готическая казуальная игра в жанре хоррор с элементами rogue-lite».

Второе место досталось недавно вышедшей Cult of the Lamb, в то время как третье — Elden Ring, вышедшей ещё в феврале.

В топ-5 также нашлось место Marvel's Spider-Man Remastered и Stardew Valley. Замыкают же десятку лидеров No Man's Sky, Hades, Multiversus, TES V: Skyrim Special Edition и Monster Hunter: Rise.

Источник:Twitter
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