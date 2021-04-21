Во вселенной космического симулятора EVE Online появится новый шутер

На данный момент у проекта нет официального кодового названия, однако выяснилось, что разработка уже начата и активно продвигается. На это намекает тот факт, что к команде разработчиков грядущего шутера присоединился экс-сотрудник ряда студий, в числе которых Splash Damage, EA, Ubisoft и Square Enix — Андриан Блант. Он отметил, что данный проект амбициозен и более того, может “изменить жанр”.

Что интересно, до того, как ветеран индустрии Андриан Блант присоединился к команде, шутер проходил этап постпродакшена. Однако и в этом виде игры смогла впечатлить Бланта настолько, чтобы присоединиться к разработке.