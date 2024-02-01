Во вселенной Metro 2033 выйдет VR-игра для ПК и PlayStation 5

Опубликовано 01 февраля 2024, 23:15
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Во вселенной Metro 2033 выйдет VR-игра для ПК и PlayStation 5Это мы ждем
Во популярной вселенной игр и книг Metro 2033 готовится к выходу новый VR-спин-офф под названием Metro Awakening.
Этот проект, разрабатываемый Vertigo Games, известной своими проектами в области виртуальной реальности (Arizona Sunshine и After the Fall), обещает погрузить игроков в сюжет, предшествующий событиям оригинальной Metro 2033.
Главный герой — врач по имени Сердар — отправится в опасное путешествие по заброшенной московской подземке в поисках своей жены, сталкиваясь с радиацией, мутантами и другими угрозами выживания.
Игра будет сочетать элементы выживания, стелса и открытых перестрелок, а также уникальные механики для VR, включая ручную перезарядку оружия и уход за противогазом.
Metro Awakening планируется к выходу в 2024 году на платформах Quest 2 и Quest 3, PSVR2 и SteamVR, предлагая новый уровень погружения в постапокалиптическую Москву.