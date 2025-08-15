Во второй бете Battlefield 6 пропали DLSS и DLAA, а матчмейкинг сломался

На ПК из игры пропали технологии DLSS и DLAA, а также появились сбои в матчмейкинге. Сама бета стартовала 14 августа и добавила к контенту первой недели новую карту Empire State, а также режимы Rush, Squad Deathmatch и закрытые версии Conquest и Breakthrough.

Однако геймеры быстро заметили отсутствие поддержки технологий апскейлинга NVIDIA. Разработчики подтвердили проблему и пообещали вернуть DLSS и DLAA в ближайшее время.

Параллельно EA сообщила о неполадках в подборе игроков. Рекомендуется обновить клиент игры до последней версии и воспользоваться функцией Repair в приложении Electronic Arts. Пользователи также жалуются на ошибки со звуком.

Финальный релиз Battlefield 6 намечен на 10 октября. Несмотря на проблемы, бета уже привлекла свыше 521 000 одновременных игроков, побив рекорд Call of Duty ещё до выхода игры.