Во второй части Cyberpunk появится новый город — мрачная альтернатива Найт-Сити

Об этом сообщил Майк Пондсмит — создатель настольной игры Cyberpunk — на конференции Digital Dragons. По словам Пондсмита, новая локация будет «ощущаться иначе» — если Найт-Сити сравнивают с атмосферой «Бегущего по лезвию», то второй город напоминает Чикаго, «который пошел по неправильному пути».

Возможно, речь идет о каноничном Чикаго из вселенной Cyberpunk — зараженном биологическим оружием, изолированном и выведенном из-под контроля мегакорпораций. В игре он уже упоминался как очаг биопляги, с разрушенной Сетью и отсутствием правопорядка.

Такой сеттинг обещает яркий контраст: если Найт-Сити — это контроль и корпоративная власть, то новая локация, вероятно, станет символом хаоса и отчуждения. Две противоположности внутри одного мира.