Военные эксперты назвали видеоигры виновниками массовых убийств в российской армии

”Судя по всему, Шамсутдинов целенаправленно обдумал преступление и сознательно расстрелял своих сослуживцев. Как будто у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной. Это пробелы встречаются и в целом в системе воспитания”, — заявил глава организации.

В свою очередь глава “Комитета солдатских матерей” Флера Салихова признала факт наличия в армии дедовщины, но при этом сделала акцент на том факте, что она встречается в вопросах вымогательства материальных ценностей. Во всех остальных аспектах, как заявила Салихова, в армии хорошие условия.