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Военные эксперты назвали видеоигры виновниками массовых убийств в российской армии
2019 год на дворе, а воз и ныне там
Глава общественной ветеранской организации “Офицеры России” Сергей Липовой выступил с официальным заявлением, в котором он обвинил видеоигры, в которых присутствуют сцены жестокости, в том, что они ответственны за расстрел восьми солдат-срочников, произошедший в конце октября в Забайкальском крае.
”Судя по всему, Шамсутдинов целенаправленно обдумал преступление и сознательно расстрелял своих сослуживцев. Как будто у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной. Это пробелы встречаются и в целом в системе воспитания”, — заявил глава организации.
В свою очередь глава “Комитета солдатских матерей” Флера Салихова признала факт наличия в армии дедовщины, но при этом сделала акцент на том факте, что она встречается в вопросах вымогательства материальных ценностей. Во всех остальных аспектах, как заявила Салихова, в армии хорошие условия.