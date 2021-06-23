Военный боевой симулятор ARMA: Cold War Assault раздают бесплатно

ARMA: Cold War Assault представляет из себя многопользовательский тактический шутер про вымышленный конфликт между НАТО и СССР во времена холодной войны. Ключевой особенностью тайтла является то, что в нем использовался принципиально новый, на момент выхода игры, подход к симуляции боевых действий. В игре можно встретить большое разнообразие боевой техники, а также фокусировку на реализме происходящего.

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