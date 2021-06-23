Военный боевой симулятор ARMA: Cold War Assault раздают бесплатно

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Военный боевой симулятор ARMA: Cold War Assault раздают бесплатноДо 24 июня
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил бесплатную раздачу военного боевого симулятора ARMA: Cold War Assault. Акция приурочена к 20-летию данного тайтла.
ARMA: Cold War Assault представляет из себя многопользовательский тактический шутер про вымышленный конфликт между НАТО и СССР во времена холодной войны. Ключевой особенностью тайтла является то, что в нем использовался принципиально новый, на момент выхода игры, подход к симуляции боевых действий. В игре можно встретить большое разнообразие боевой техники, а также фокусировку на реализме происходящего.
Скачать игру со 100% скидкой можно вплоть до 24 июня. Сделать это можно перейдя по этой ссылке. Бесплатной игра стала и в Steam.