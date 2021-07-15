Военный шутер Battlefield 1 могут раздать бесплатно

Так, на своей странице в социальной сети Twitter Том призвал пользователей, которые планируют покупку тайтла Battlefield 1, немного повременить с этим и дождаться грядущей бесплатной раздачи. Причем ждать, по его словам, осталось совсем недолго — игра получит 100% скидку уже на следующей неделе.

В сети предполагают, что игру будут раздавать в честь мероприятия EA Play 2021, которое начнется уже 22 июля в 20:00 по московскому времени. На данный момент информацию о бесплатной раздаче не подтвердили в Electronic Arts. В любом случае, узнать, насколько можно доверять этому источнику, можно будет узнать уже на следующей неделе.