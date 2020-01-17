Военный симулятор Arma 3 доступен для бесплатной игры и покупки по огромной скидк

Военный симулятор доступен для бесплатной игры в период с 15 января по 19 января. В это же время игра и дополнения к ней будут предлагаться для покупки с большой скидкой — от 57 до 73%. Так, прямо сейчас стоимость игры составляет порядка 359 рублей ( 75% скидка), тогда как Arma 3 Apex Edition доступно всего за 741 рубль ( 73% скидка) вместо прежних 2715 рублей. Стоит отметить, что данная акция продлится до 20 января.

В период бесплатных выходных игрокам открывается доступ как к основной игре, включая одиночную кампанию, так и к дополнению Apex, которая подразумевает и кооперативную кампанию.