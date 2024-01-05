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Игры
09:00, 05 января 2024
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В Китае уволили чиновника, который боролся против доната и лутбоксов в компьютерных играх

Игровые компании потеряли много денег

В Китае уволили руководителя издательского отдела ЦК Компартии Фэн Шисина после публикации и вступления в силу новых правил регулирования игровой индустрии страны.

Был ли этот чиновник автором правил или только нёс ответственность за продвижения документов, точно не известно. Однако новые правила привели к падению на 20% акций таких игровых техногигантов Поднебесной, как Tencent. В деньгах это выразилось в $80 млрд.

Новые правила предполагали невозможность осуществления стандартных игровых механик поощрения геймеров и продвижения разработчиков. В частности, запрещались награды за ежедневное посещение игровых проектов и выдача случайных предметов — лутбоксов и т.п.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
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#технологии
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#Китай
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