В Китае уволили чиновника, который боролся против доната и лутбоксов в компьютерных играх

09:00, 05 января 2024
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В Китае уволили чиновника, который боролся против доната и лутбоксов в компьютерных играхИгровые компании потеряли много денег
В Китае уволили руководителя издательского отдела ЦК Компартии Фэн Шисина после публикации и вступления в силу новых правил регулирования игровой индустрии страны.
Был ли этот чиновник автором правил или только нёс ответственность за продвижения документов, точно не известно. Однако новые правила привели к падению на 20% акций таких игровых техногигантов Поднебесной, как Tencent. В деньгах это выразилось в $80 млрд.
Новые правила предполагали невозможность осуществления стандартных игровых механик поощрения геймеров и продвижения разработчиков. В частности, запрещались награды за ежедневное посещение игровых проектов и выдача случайных предметов — лутбоксов и т.п.
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