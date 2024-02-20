Возможно, коллекционное издание Warhammer 40K будет озвучено на русском языке

Warhammer 40K: Space Marine 2 — шутер от третьего лица, в котором лейтенант Титус из ордена Ультрамаринов воюет с расой космических кочевников тиранидов из вселенной Warhammer 40K. Игра была запущена в 2021 году, и на сайтах Steam и Epic Games Store изначально была опубликована информация только о русских субтитрах в игре. Об озвучке не сообщалось.

Источник отмечает, что, возможно, «русская озвучка» Warhammer 40K: Space Marine 2 — не более чем ошибка, и позже эту информацию удалят.