Возможно, Valve намекнула на дату выхода Counter-Strike 2

В своём официальном аккаунте в соцсети Х Valve опубликовала такое сообщение: «Что делаете в следующую среду?». Каких-либо комментариев компания не предложила.

Геймеры посчитали, что это сообщение — намёк на выход игры. Если это так, Counter-Strike 2 может выйти 27 сентября: как раз на среду следующей недели приходится эта дата.