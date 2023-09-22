Возможно, Valve намекнула на дату выхода Counter-Strike 2

08:26, 22 сентября 2023
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Возможно, Valve намекнула на дату выхода Counter-Strike 2Намёк появился в соцсети
Релиз Counter-Strike 2 может состояться 27 сентября. После сообщений компании Valve о финальном этапе разработки долгожданного многопользовательского шутера Counter-Strike 2, возможно, появился намёк и на дату релиза игры.
В своём официальном аккаунте в соцсети Х Valve опубликовала такое сообщение: «Что делаете в следующую среду?». Каких-либо комментариев компания не предложила.
Геймеры посчитали, что это сообщение — намёк на выход игры. Если это так, Counter-Strike 2 может выйти 27 сентября: как раз на среду следующей недели приходится эта дата.