Возвращение к корням: Sony пообещала выпускать по одной крупной одиночной игре в год для PS5

Это заявление сделал Хермен Хюльст, глава внутренних студий Sony Interactive Entertainment. «Мы сосредоточены на выпуске хотя бы одного большого однопользовательского проекта в год — в нужное время и на том уровне качества, который ожидают фанаты», — подчеркнул Хюльст.

Под «большими играми» он подразумевает проекты вроде грядущего Marvel’s Wolverine. Хотя Death Stranding 2 также выйдет в ближайшее время, он не относится к играм собственных студий Sony, но будет эксклюзивом на ограниченное время — его также можно условно отнести к «большим» релизам на платформе.

Важно: речь идёт о «как минимум одной игре в год», то есть Sony не ограничивается только одним проектом.

Если всё пойдёт по плану, нас может ждать несколько одиночных хитов в год, как в лучшие времена PS4.