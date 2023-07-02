«Впечатляющая система охлаждения, но не без минусов»: эксперт разобрал и проверил на прочность «карманную» приставку Asus ROG Ally

Разумеется, он сразу же решил проверить её надежность. Блогер не только разобрал устройство, но и показал, что находится внутри.

Корпус консоли выполнен из высококачественных материалов. То же можно сказать и о дисплее. Однако новинка подвержена царапинам, в том числе не самыми «острыми» предметами, наподобие ключей.

Вместе с тем новинка легко сгибается под давлением, что типично, но скорее для флагманских смартфонов. Важно отметить, что Asus ROG Ally не является защищённым устройством, и требует бережного обращения.

К слову, JerryRigEverything оценил мощную систему охлаждения внутри консоли, однако его удивило необычное расположение элементов питания. В целом, блогер остался доволен приставкой.