Впервые в истории игру оценили на 100 баллов на Metacritic

Стоит [обратить внимание(https://www.metacritic.com/game/switch/the-house-in-fata-morgana---dreams-of-the-revenants-edition--) на то, что 100 баллов были сложены на основании всего четырех рецензий. Несмотря на то, что выборку едва ли назовешь репрезентативной, в то же время, раньше подобных прецедентов не было — игровые критики редко сходятся в мнении. Причем высокий рейтинг у новеллы и в сервисе цифровой дистрибуции Steam, в котором она достигла 96%. При этом этот рейтинг основан на полутора тысячах рецензий.

Напомним, что бывшим рекордсменом была классическая приключенческая игра с Nintendo 64 — Zelda: Ocarina of Time.