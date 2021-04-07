Игры
Сегодня в 17:01
VR-игры продают со скидками до 95%
Распродажа закончится через 5 дней
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил распродажу, которая понравится владельцам шлемов виртуальной реальности. Так, в ее рамках VR-игры продаются со скидками до 95%.
За полцены можно ухватить экспериментальный шутер Superhot. В обычное время его продают за 1 914 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 957.
В то же время, игру про Бэтмена –– Batman: Arkham VR –– можно ухватить за 382 рубля вместо прежних 1 531.
С большой скидкой доступен и шуточный шутер Serious Sam VR: The First Encounter. Его стоимость упала с 3 064 рублей до 766.
Со скидкой 40% можно приобрести The Walking Dead Onslaught.
С 95% скидкой, в свою очередь, продается TimeLock VR.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.