VR-игры продают со скидками до 95%

В то же время, игру про Бэтмена –– Batman: Arkham VR –– можно ухватить за 382 рубля вместо прежних 1 531.

С большой скидкой доступен и шуточный шутер Serious Sam VR: The First Encounter. Его стоимость упала с 3 064 рублей до 766.

Со скидкой 40% можно приобрести The Walking Dead Onslaught.

С 95% скидкой, в свою очередь, продается TimeLock VR.

Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.