VR-игры продаются со скидками до 80%

Так, за полцены можно ухватить научно-фантастическую игру в виртуальной реальности — Red Matter. Напомним, что в обычное время она стоит 1 836 рублей, тогда как сейчас продается за 918.

Игра-шутер от первого лица на выживание в мире с зомби — Arizona Sunshine — доступна для покупки с 50% скидкой. Продается она за 349 рублей вместо прежних 699.

Жуткую игру-симулятор экзорциста The Exorcist: Legion VR (Deluxe Edition) можно ухватить за 1 285 рублей, тогда как в обычное время она доступна за 1 836.

Ознакомиться со всеми играми, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция уже через день.