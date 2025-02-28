VR-шлем PlayStation VR2 подешевел по всему миру

С марта устройство будет стоить $399.99 / €449.99 / £399.99 / ¥66 980. В комплект входят сам шлем, контроллеры PS VR2 Sense и наушники.

Также за ту же цену доступен бандл с Horizon Call of the Mountain. В него добавлен код для загрузки игры.

Кроме снижения цены, PS VR2 получил обновление с поддержкой отслеживания рук, что позволит разработчикам создавать более естественные механики управления.

Гарнитура также совместима с ПК через адаптер, открывая доступ к тысячам игр в Steam.

Напомним, что в сети накануне также появилась информация о релизе собственного VR-шлема от Valve.