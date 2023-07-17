Врачи: виновник утечки GTA 6 не может предстать перед судом

GTA 6 является одной из самых ожидаемых игр десятилетия и любая утечка информации вызывает большой интерес у фанатов.

И именно на фоне всего этого 18-летний хакер по имени Арион Куртадж пытался шантажировать Rockstar Games, опубликовав в сети исходный код проекта. На тот момент он уже имел опыт взлома компаний, включая Uber.

И вот, группа психиатров признала Куртаджа неспособным предстать перед судом, поэтому решение о совершении им преступления будут выносить присяжные.

Куртадж действовал не один — у него был партнёр, который также был вовлечен в шантаж и требовал выкуп у IT-гигантов. Оба хакера были членами хакерской группы Lapsus$, известной своими атаками на крупные компании по всему миру.