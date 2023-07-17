Врачи: виновник утечки GTA 6 не может предстать перед судом

Врачи: виновник утечки GTA 6 не может предстать перед судомПоэтому им займутся присяжные
Хакер-подросток, известный шантажом Rockstar Games в связи с утечкой информации о Grand Theft Auto 6, был признан группой психиатров неспособным предстать перед судом.
GTA 6 является одной из самых ожидаемых игр десятилетия и любая утечка информации вызывает большой интерес у фанатов.
И именно на фоне всего этого 18-летний хакер по имени Арион Куртадж пытался шантажировать Rockstar Games, опубликовав в сети исходный код проекта. На тот момент он уже имел опыт взлома компаний, включая Uber.
И вот, группа психиатров признала Куртаджа неспособным предстать перед судом, поэтому решение о совершении им преступления будут выносить присяжные.
Куртадж действовал не один — у него был партнёр, который также был вовлечен в шантаж и требовал выкуп у IT-гигантов. Оба хакера были членами хакерской группы Lapsus$, известной своими атаками на крупные компании по всему миру.