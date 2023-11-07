Враги в GTA 6 смогут запомнить вас. А животные в игре будут узнавать главного героя по запаху

Согласно утечке информации с дебаг-меню игры, разработчики внедряют передовой искусственный интеллект для неигровых персонажей (NPC).

Теперь враги смогут запоминать действия игроков и изменять свое поведение в зависимости от прошлых взаимодействий. Это добавит новый уровень стратегии и реализма в игровой процесс.

Не менее впечатляющим является нововведение, связанное с животными в игре. Система «AnimalIntelligence» позволит фауне GTA 6 узнавать персонажей по запаху, что обещает сделать взаимодействие с животными более глубоким и интуитивным.

Такие инновации могут существенно обогатить опыт исследования игрового мира. Кроме того, в игре появится система фракций, возможно, улучшенная версия той, что была в San Andreas, и динамические среды, которые будут изменяться под влиянием действий игрока или прогресса сюжета.

Все эти элементы предвещают еще большую погруженность в игровой мир и его изменчивость.

Напомним, что официального анонса Grand Theft Auto 6 пока не было, но ожидается, что игра выйдет не позднее марта 2025 года.