Временный эксклюзив PlayStation 5 перенесли на сентябрь накануне релиза

Связано это, как ни странно, с желанием студии-разработчика сохранить здоровье своих сотрудников, пишет The Verge. В честь не самого приятного события, компания Arkane, ответственная за проект, даже выпустила видео и текстовое обращения.

Стоит отметить, что разработчики игры принадлежат компании Bethesda. А она, в свою очередь, совсем недавно была выкуплена Microsoft. Таким образом, одна из немногих игр, связанная с Bethesda, которая будет доступна Sony, и та умудрилась расстроить фанатов PlayStation.