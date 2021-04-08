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Временный эксклюзив PlayStation 5 перенесли на сентябрь накануне релиза
Новое поколение консолей продолжает «радовать»
Случилось то, чего вряд ли кто-то желал, но что при этом сложно назвать сюрпризов. Ещё один временный эксклюзив PlayStation 5 — Deathloop — перенесли с мая на сентябрь 2021 года буквально накануне релиза.
Связано это, как ни странно, с желанием студии-разработчика сохранить здоровье своих сотрудников, пишет The Verge. В честь не самого приятного события, компания Arkane, ответственная за проект, даже выпустила видео и текстовое обращения.
Стоит отметить, что разработчики игры принадлежат компании Bethesda. А она, в свою очередь, совсем недавно была выкуплена Microsoft. Таким образом, одна из немногих игр, связанная с Bethesda, которая будет доступна Sony, и та умудрилась расстроить фанатов PlayStation.