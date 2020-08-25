Все части игры "Ведьмак" продаются со скидками до 85%

Так, всего за 62 рубля можно ухватить The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition. Напомним, что в обычное время данный тайтл продается за 419 рублей.

А всего за 29 рублей вместо прежних 199 рублей можно загрузить The Witcher Enchanced Edition Director’s Cut.

The Witcher 3: Wild Hunt, в свою очередь, продается за 399 рублей, тогда как ранее тайтл был доступен за 1 199 рублей.

Также в акции участвует ряд дополнений к игре. К примеру,The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone продается за 159 рублей вместо прежних 399 рублей. Ознакомиться со всеми предложениями можно по этой ссылке. Сама распродажа продлится до 7 сентября.