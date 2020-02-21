Все части культовой игры Max Payne продаются со скидкой 65%

Разработкой Max Payne 3 занималась уже другая студия — Remedy передали бразды правления не менее популярной команде разработчиков из Rockstar Games. И именно то, что проект был отдан в руки больших профессионалов, позволило третьей части культовой серии не сдать позиции и получиться достойной первых двух частей. Ее можно приобрести за 446 рублей, что также не очень-то и дорого, учитывая, что обычно на сайте ее отдают за 1 274 рублей.