Все части культовой игры Max Payne продаются со скидкой 65%
Первая часть игры повествует об истории полицейского, потерявшего все самое ценное в его жизни. Отличительной особенностью первого Max Payne является его великолепный сюжет и прорывной для своего времени геймплей. И если обычно игра на Humble Bundle продается за 637 рублей, то сейчас ее можно приобрести с 65% скидкой за 223 рубля.
Max Payne 2, несмотря на то, что это вторая часть, завоевала не менее культовый статус, чем первая игра серии. И хоть местами сюжетно продолжение уступало оригиналу, приключения Макса Пейна все равно остались одним из самых необычных и интересных игровых опытов своего времени. Вторая часть также отдается за 223 рубля вместо привычных 637.
Разработкой Max Payne 3 занималась уже другая студия — Remedy передали бразды правления не менее популярной команде разработчиков из Rockstar Games. И именно то, что проект был отдан в руки больших профессионалов, позволило третьей части культовой серии не сдать позиции и получиться достойной первых двух частей. Ее можно приобрести за 446 рублей, что также не очень-то и дорого, учитывая, что обычно на сайте ее отдают за 1 274 рублей.