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Все части научно-фантастического шутера BioShock продаются со скидками
До 75%
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle снова решил порадовать геймеров выгодной распродажей. На этот раз сервис предлагает приобрести все части научно-фантастического шутера BioShock с хорошими скидками.
Так, если первая часть популярной франшизы продается в обычное время за 1 489 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 491 рубль.
С 75% скидкой, в свою очередь, продается издание BioShock: The Collection. Напомним, что ранее стоимость игры составляла 4 472 рублей, тогда как в рамках распродажи ее стоимость упала до 1 118 рублей.
В то же время, BioShock 2 можно купить за 491 рубль вместо прежних 1 490 рублей.
С 75% скидкой можно также приобрести Bioshock Infinite.
Приобрести игры популярной франшизы со скидками можно перейдя по этой ссылке.