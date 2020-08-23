Все части научно-фантастического шутера BioShock продаются со скидками

С 75% скидкой, в свою очередь, продается издание BioShock: The Collection. Напомним, что ранее стоимость игры составляла 4 472 рублей, тогда как в рамках распродажи ее стоимость упала до 1 118 рублей.

В то же время, BioShock 2 можно купить за 491 рубль вместо прежних 1 490 рублей.

С 75% скидкой можно также приобрести Bioshock Infinite.