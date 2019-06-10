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Игры
Сегодня 15:35

Все части Ведьмака и будущую Cyberpunk 2077 продают с большой скидкой

Акция запущена в GOG

Сервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил акцию Simply: RED.

В её рамках предлагается сборник игр CD Projekt Red за 2377 рублей. В сборник входят все игры серии «Ведьмак» и готовящаяся к выпуску игра Cyberpunk 2077, релиз которой запланирован на 16 апреля 2020 года:

  • Cyberpunk 2077
  • «Ведьмак 3: Дикая Охота»
  • «Кровная вражда: Ведьмак. Истории»
  • «Ведьмак 2: Убийцы королей»
  • «Ведьмак»
  • The Witcher Adventure Game

Если у пользователя уже есть какие-либо игры из этой коллекции, то на его электронную почту придут коды для них, которыми можно поделиться с друзьями. Данный код имеет срок активации в течение года после покупки.

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