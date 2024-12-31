Все идет по плану: Sony подтвердила выход PlayStation 6 через несколько лет

Генеральный директор PlayStation Хидеаки Нишино заявил, что PS5 будет оставаться актуальной ещё долгое время, в том числе за счет недавно представленную PS5 Pro.

Подобный подход, по его словам, позволяет компании сочетать новые технологии с доступными на рынке устройствами и продолжать развивать их.

PS6, как отметил Nishino, выйдет в рамках привычного цикла смены поколений консолей Sony. Компания стремится к балансу между ценой, технологиями и сроками выпуска, чтобы предложить качественный и современный продукт в нужный момент.

Пока Sony сосредоточена на раскрытии потенциала PS5 и PS5 Pro, а 2025 год обещает быть насыщенным крупными игровыми релизами, демонстрирующими возможности этих консолей.

PS6, по ожиданиям, станет новым этапом технологического развития и укрепления позиций Sony на игровом рынке. Что бы это ни значило.