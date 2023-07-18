Все игры Activision Blizzard могут стать консольными эксклюзивами Xbox. Все кроме одной

Однако вопрос о других проектах Activision Blizzard остаётся открытым, и они могут стать консольными эксклюзивами Xbox.

По словам инсайдера под ником eXtas1s, из утечек документов, обнародованных в ходе судебного разбирательства, следует, что первоначально предложенный контракт от Sony охватывал все игры Activision Blizzard и был действителен до 2027 года.

Однако новое соглашение, как ожидается, будет распространяться только на серию игр Call of Duty и иметь срок действия около 10 лет.

И хоть эта информация пока не проверена официально, но источник eXtas1s известен своей относительной достоверностью в прошлом. Например, он предсказал дату релиза игры Redfall за несколько месяцев до её официального анонса.

Это значит, что если такое соглашение между Sony и Microsoft и вправду будет иметь место, то владельцы PlayStation могут забыть о новых играх в таких сериях как Overwatch, Diablo и т.д.