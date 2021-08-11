Игры
Сегодня в 20:11
Все игры про Лару Крофт продают со скидками до 89%До 15 августа
В Humble bundle стартовала распродажа, которая понравится любителям франшизы про Лару Крофт. Так, вплоть до 15 августа с большими скидками можно приобрести игры про знаменитую Расхитительницу гробниц.
Так, с 80% скидкой можно ухватить Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration. В обычное время игру продают за 2 208 рублей, тогда как сейчас ее можно купить за 441.
На 85% упала стоимость Tomb Raider — с 1 103 рублей до 165.
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, в свою очередь, можно приобрести за 530 рублей вместо исходных 1 609.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится она уже на следующей неделе, а именно 15 числа.