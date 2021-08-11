Все игры про Лару Крофт продают со скидками до 89%

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, в свою очередь, можно приобрести за 530 рублей вместо исходных 1 609.

Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится она уже на следующей неделе, а именно 15 числа.