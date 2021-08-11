Все игры разработчика DOOM продаются с большими скидками

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Все игры разработчика DOOM продаются с большими скидкамиДо 24 августа
В честь Quakecon 2021 в сервисе цифровой дистрибуции Steam была запущена тематическая распродажа, в рамках которой можно с большими скидками приобрести игры Bethesda.
Так, с 75% скидкой предлагается к покупке DOOM Eternal. Напомним, что в обычное время тайтл продавали за 1 999 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 499.
На 70% упало в цене издание The Elder Scrolls III: Morrowind Game of the Year Edition — купить можно за 128 рублей вместо 429.
Fallout 4, в свою очередь, можно ухватить за 359 рублей вместо 899.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится она 24 августа.